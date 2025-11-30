„Am aflat, în sfârșit, amănunte despre proiectul de țară asumat de președintele Nicușor Dan. În stilu-i caracteristic, adică însușirea pe de rost a câtorva fraze, și apoi rostirea lor automată, de om care știe pe de rost, Nicușor Dan propune românilor cenzurarea rețelelor sociale.

Domnia-sa spune că trebuie să luăm măsuri, încât în 15 minute, o știre falsă să fie interzisă, să fie ștearsă. Asta pentru că, aceste rețele sociale dăunează grav sănătății națiunii. Ne-am întrebet ce l-a apucat, pentru că în campania electorală, dacă ne amintim, care a început pe 6 decembrie 2024, Nicușor Dan nu a suflat un cuvânt despre războiul său cu rețelele sociale. Putea să spună că acesta este proiectul lui de țară și probabil că, în limitele presei de partid și de stat putea fi la una din sindrofii să fie chestionat în legătură cu asta.

Răspunsul ni-l dă campania declanșată de ceva vreme de Emmanuel Macron, care trece și chiar este protectorul României. El l-a pus pe Nicușor Dan, e un fel de Napoleon al III-lea pentru România abia încropită, condusă de Alexandru Ioan Cuza. Napoleon al III-lea l-a pus pe Alexandru Ioan Cuza și tot el a tras sfori să-l debarce.

Zilele trecute, Emmanuel Macron a anunțat că a avut loc o ședință a Consiliului de Apărare, unde a pus problema ca Guvernul să elaboreze propuneri pentru stabilirea unor proceduri sumare împotriva informațiilor false sau informațiilor care dăunează, și aceasta este sarcina Guvernului până la finalul anului.

Emmanuel Macron a cerut ca Guvernul să se concentreze nu pe reducerea deficitului lor bugetar, ci pe această cenzurare a rețelelor sociale. De ce? Pentru că pe rețelele sociale s-a răspândit știrea falsă, zice el, potrivit căreia nevastă-sa e bărbat”, a declarat Ion Cristoiu.