Ion Cristoiu neagă acuzațiile de spionaj aduse de Cristian Rizea

Ion Cristoiu: „Nu puteam să am cu SRI-ul, dacă sunt fiu spion acoperit. Puteam cu FSB-ul, cu CIA-ul, sau BND-ul, că e mai puternic, cu un serviciu strain, ca să fiu. Sau sunt lucrător al SRI acoperit, ceea ce e greu de presupus… sau al unui serviciu strain, dar acel serviciu, care m-ar face pe mine spion acoperit, ar dovedi că este de o imbecilitate rara ca să ... La cum pălăvrăgesc eu, și cum vorbesc eu și cum scriu eu, și la lipsa mea de disciplină ar fi o mare greșeală pentru un serviciu să mă angajeze undeva să lucrez sub acoperire, că m-aș descoperi imediat. Deci nu, e o glumă, dar am explicat și de ce. Am o părere prea bună despre servicii, ca să cred că eu aș putea fi spionul vreunuia din ele.”

Bogdan Muzgoci, jurnalist Realitatea PLUS: „Ați încercat până în acest moment să obțineți un interviu cu domnul Cristian Rizea? Dumnealui susține că da!”

Ion Cristoiu: „Domnul Cristian Rizea îmi trimite pe e-mail spovedaniile. Pe unele le-am citit, le-am luat în serios. Pe altele, nu. M-am gândit la un moment dat să îi iau un interviu. Cred că un colaborator de-al meu, care i-a și luat un interviu, care e prin Anglia…mi-a trimis la un moment dat un mesaj că domnul Rizea ar fi disponibil pentru un interviu. Nu am luat până acum, pentru că am abandonat interviurile la Cristoiu TV. Aș fi destul de prudent pentru că, pe lângă informații foarte bune, interesante, sunt și unele riscante pentru mine, ca jurnalist să mi le asum în cadrul unui interviu. Repet, a fost vorba de un interviu, însă nu am vorbit cu el până acum. Dacă aș fi vorbit, aș fi fost monitorizat de Serviciul Român de Informații.

La un telefon sau un mesaj al domnului Rizea, ne-am întâlnit la o cafenea lângă Biblioteca Academiei. E o cafenea celebră asta, probabil și pentru domnia sa, pentru că este cafeneaua unde au fost interceptați foarte mulți funcționari din Ministerul Economiei Naționale. Ministerul Economiei Naționale e alături și Sereș, am citit în stenograme, a fost interceptat acolo. Și și dânsului i-am zis, dar și altora cu care m-am întâlnit acolo, că au deja puse aparatele de ascultare. Mi-a dat pozele cu domnișoara sau doamna Istode. Eu le-am publicat pentru prima data pe Cristoiu Blog Ro. Mi-a dat și niște fotografii cu Mircea Geoană, pe un iaht, când își sărbătorea ziua. Nu le-am publicat, nu știu de ce. La vremea respectivă, domnul Geoană era deja un personaj necunoscut”

Dacă dânsul e convins că eu sunt spion, nu înțeleg de ce mi-a dat fotografiile, pe care le-am și publicat. Le-am publicat pentru că m-a surprins, în fotografiile respective, nu faptul că un ofițer SRI se poza pe un iaht, ci faptul că un ofiter SRI chiar femeie, chiar poza, adică ea nu a fost surprinsă în fotografiile respective de un paparazzi: ea chiar se lăsa fotografiată, își scotea pieptul în față, adică avea niste năstrușnicii, alintări de fotomodel.”