Ion Cristoiu: ”Lui Nicușor Dan îi convine să lucreze cu generalii. Directorii serviciilor ar putea să i se opună”

Ion Cristoiu dezvăluie motivul pentru care Nicușor Dan întârzie să numească șefii serviciilor secrete. Potrivit jurnalistului, președintelui României îi convine să discute direct cu generalii, fără niciun fel de intermediar. Mai mult decât atât, Ion Cristoiu susține că un director politic ar putea deveni un concurent pentru Nicușor Dan, din moment ce acesta s-ar putea opune deciziilor lui. 

”Lui Nicușor Dan îi convine de minune să lucreze direct cu generalii. Dacă ai director politic ăla:

1. E o personalitate și te poate concura, vezi Hellvig cu Klaus Iohannis, a fost o problemă.

2. E obligatoriu când îi chemi pe generali să îl chemi pe el.

În momentul în care el discută direct cu generalii, oricât de nerod al fi el, generalii zic: Să tăriți!

Generalii sunt buni la ”să trăiți” și atunci preferă, îi place atmosfera asta: Sunteți de acord? Vin ăia: să trăiți! Facem ce vrem, ce mare sunteți, ce mai face franțuzoaica, decât dacă vine un director politic. Ăla e deja un concurent al lui și se poate opune la multe dintre măsurile lui politice”, a declarat Ion Cristoiu. 