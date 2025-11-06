”Lui Nicușor Dan îi convine de minune să lucreze direct cu generalii. Dacă ai director politic ăla:

1. E o personalitate și te poate concura, vezi Hellvig cu Klaus Iohannis, a fost o problemă.

2. E obligatoriu când îi chemi pe generali să îl chemi pe el.

În momentul în care el discută direct cu generalii, oricât de nerod al fi el, generalii zic: Să tăriți!

Generalii sunt buni la ”să trăiți” și atunci preferă, îi place atmosfera asta: Sunteți de acord? Vin ăia: să trăiți! Facem ce vrem, ce mare sunteți, ce mai face franțuzoaica, decât dacă vine un director politic. Ăla e deja un concurent al lui și se poate opune la multe dintre măsurile lui politice”, a declarat Ion Cristoiu.