Am văzut un discurs destul de impresionant din partea fostului și actualului președinte al SUA. Trump a susținut un discurs de 29 de minute, destul de scurt pentru el. A început sugerând că aceasta este era unei noi "epoci de aur" pentru americani, ceea ce evident reprezintă ambiția sa. Apoi a caracterizat cei 4 ani anteriori ca fiind întunecați, deprimați, sub conducerea lui Biden, și cred că asta arata că stăpânește situația și are dreptate în această privință.