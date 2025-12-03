Cristoiu afirmă că cei care au plecat și au destabilizat România au făcut jocul lui Putin și că odată ce va fi pace în Ucraina, multe coaliții se vor destrăma pentru că va dispărea dușmanul comun care le ține unite.​

Ion Cristoiu susține că actuala coaliție de guvernare este păguboasă pentru PSD, care nu dictează guvernarea deși are majoritatea în Parlament, iar tensiunile și conflictele din această coaliție sunt legate și de contextul internațional și al războiului din Ucraina.

El mai spune că vor exista campanii uriașe și presiuni mediatoare venite din partea Uniunii Europene pentru a menține stabilitatea pe termen scurt.

Totodată, el evidențiază faptul că actualele tensiuni politice vor duce la schimbări majore odată ce contextul conflictului în Ucraina se va schimba.

„Coaliția se va destrăma când va fi pace în Ucraina, pentru că orice moment asupra PSD-ului, dacă vrea să plece, s-ar năpusti atât Bruxelles-ul. Nu are niciun interes UE ca la noi să fie o criză și va fi o uriașă campanie. Vă pot garanta: lașii care au plecat și au destabilizat România și au făcut jocul lui Putin. Și atunci știu și ei. Când o fi pace, multe coaliții se vor destrăma, pentru că dispare dușmanul.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.