”Anca Alexandrescu are foarte mari șanse dacă nu o prescrie”, a declarat jurnalistul Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Întrebat ce înseamnă asta, maestrul a răspuns: ”Nu știu, cum l-au oprit pe Călin Georgescu, e posibil. Deși, eu dacă aș fi ei nu aș opri-o pentru că mișcarea suveranistă merită și ea...nu a câștigat nimic până acum, merită”.

”E o candidatură foarte interesantă! Noi trebuie să plecăm de la următoarea realitate, în București nu vor fi două tururi, ci va fi un singur tur.

Experiența de până acum ne arată că orice tip de pe culoarul tău, îți ia. Piedone e clar și a și fost o diversiune, i-a luat Gabrielei Firea.

Deci, în cazul de față, deocamdată, ea nu are pe culoar pe nimeni, dacă nu pun cei de la AUR un candidat.

Eu nu aș merge în locul ei pe candidatura din partea suveraniștilor. Aș merge ca Anca Alexandrescu, adică nu aș insista pentru că există riscul să polarizăm electoratul, nu-i așa?

Ea oricum provine din PSD, deci ar putea să ia și voturile lor. Iertați-mă, ea nu e Ciucu sau Băluță, adică oameni care se bazează pe partid, ea se bazează pe ea însăși și atunci ea trebuie să cucerească, sfatul meu, și celălalt electorat, că probabil vor fi foarte mulți nehotărâți care vor spune: Aoleu, cu cine dracu să votez. Bă, hai să votez cu ea.

Dar dacă ea este prea tare, se lipește, e reprezentanta suveraniștilor, nu! Suveraniștii, călingeorgiștii, o susțin, nici nu mai are nevoie să îi cucerească, ea trebuie să cucerească partea pesedistă sau chiar penelistă a Bucureștiului”, a mai spus Ion Cristoiu.