”Veți vedea o contradicție totală între ce a spus Nicușor Dan, întrebat, care a spus că e un accident și așa și este, și acest delir al lui Moșteanu.

El vorbește de provocare rusă, ceea ce e fals, am explicat de 1.000 de ori. Aceste drone care trec și în Polonia uneori, și la noi, nu sunt trimise. Provocare înseamnă când Rusia trimite o dronă sau 100.

El se vede că nu are o treabă cu meseria asta. Ei trebuia să spună de la început în legătură cu dronele acestea că sunt accidente, deoarece, și asta este foarte important, noi avem dispoziție de la NATO să stăm cuminți. NATO nu are niciun interes să pornească, pentru o prostie că e un accident, un incident.

Dar el a venit și în loc să spună de la început ce a spus Nicușor că într-adevăr unele mai scapă, noi le supraveghem, dacă vedem că sunt periculoase, dacă nu, nu.

El a venit acum și în deplinătatea facultăților lui fizice și mentale a spus că ”n-am reușit”. Păi, este o a doua mare lovitură dată imaginii armatei”, a declarat Ion Cristoiu, la Realitatea PLUS.