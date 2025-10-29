”Nu m-a mirat, că ea e fripturistă, că ea dă înapoi pentru că acele însemnări nu poate să spună că se uită înapoi. Trump e același, ba chiar de atunci a fost și mai rău, dacă ne uităm acum la tot ce face, din punctul lor de vedere.

Când ești premier de coaliție, indiferent că ești de la PSD, de la USR sau de la PNL, nu iei nicio decizie, niciuna, nici măcar să închizi aerul condiționat, fără consultarea membrilor coaliției.

Faptul că el a pus un vicepremier că așa vrea el, după părerea mea este un temei pentru PSD să plece de la guvernare”, a declarat Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Întrebat ce va face președintele Nicușor Dan în acest scandal, jurnalistul a răspuns: ”Se teme groaznic de temerea Coaliției.

Nu de altceva, îi dă bătăi de cap, nu vă imaginați.... Nu e mare problemă că îl schimbi pe Bolojan cu unul de la PNL, coaliția rămâne, dar vă imaginați că lui i-ar trebui vreo 5 luni de analiză până desemnează pe cineva.

Deci, toată spaima lui, nevoia de păstrare a coaliției vine din faptul că dacă se prăbușește coaliția și trebuie să pună un alt premier e o noutate pentru el și el nu suportă noutățile”.