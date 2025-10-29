”Din punct de vedere militar nu e niciun dezastru. Se exagerează foarte mult din punct de vedere militar cu prezența trupelor, americane, franceze.

Războiul modern, din câte s-a văzut, în afară de acest război din Ucraina care este un fel de, rușii o numesc acțiune specială dacă ați observat, nu război, dar războiul modern nu va fi în sensul că vin rușii, toc, toc, toc, toc, trec granița sau francezii și americanii vin cu puștile.

Ați văzut, acum sunt cu rachete de la distanță, cu drone, dar avea... în cazul de față, catastrofală este administrarea acestei informații pentru că în primul rând, a venit unul de la Kiev, ceea ce este, și încă o dată, un site de la Kiev nu a avut o informație despre Ucraina, ci despre noi. Eu așa ceva nu am pomenit.

Ei dacă erau cât de cât politicieni, administrau asta, lăsau să se scurgă, nu știu, începând de duminică. Plus că domnul președinte a fost chiar la un interviu, puteau să spună, știți cum e, puneau o întrebare aranjată: Știți se pare că vor pleca. Și atunci nu mai avea acest impact.

Dezastrul este al impactului pentru că pe de o parte, a apărut ca un trăsnet ceea ce nu trebuia să fie. Deci, au fost luați prin surprindere.

În al doilea rând, a picat pe o putere care este suspectată de români că nu este în bune relații cu Trump. Spun suspectată, gândiți-vă că dacă până acum Nicușor Dan se întâlnea cu Trump, dacă Oana Țoiu se întâlnea de nu știu câte ori cu Rubio, dacă în locul lui Moșteanu era să zicem, Piperea... Adică toți cei care sunt acum la putere au lăsat impresia că România e într-un divorț cu America din diferite motive.

Pe această atmosferă s-a ivit știrea că domnul Nicușor Dan are de gând să se întâlnească... poate să se întâlnească cu toată România. Gata, s-a terminat! Deci știrea este mai greu de administrat de acum încolo”, a declarat Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.