”Nu știu care va fi rezultatul, dar sigur ca gazetar e o experiență interesantă. Ea încearcă să treacă dincolo de centrul Bucureștiului, știți că era o expresie a lui Zaharia Stancu care spunea: țara de dincolo de Chitila.

Eu întotdeauna am considerat că trebuie să depășești zona, eu o numesc zonă de bordel-mediatico-politic. Adică, Casa Scânteii, Guvern, și centru, noi trăim aici într-un glob și faptul că se duce, trece dincolo, chiar o face interesant.

Chiar mă gândesc la un moment dat să fac un interviu să văd, când termină, aproape de final, să văd ce concluzii trage ea în legătură cu această țară care e Bucureștiul”, a declarat Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă campania Ancăi Alexandrescu bagă cumva frica în actuala Coaliție care are trei candidați în cursa pentru PMB, jurnalistul a răspuns: ”Dacă pierd toți trei nu se întâmplă nimic cu Coaliția, decât dacă câștigă unul”.

”Vă avertizez de pe acum, am observat că deja că a început să se lucreze la: Anca Alexandrescu sprijinită de ruși. Ați văzut cu boții? Probabil că în ultima săptămână vom avea o confruntare Nicușor Dan-George Simion în sensul că pe de o parte Drulă și pe de altă parte ea.

Cred că așa, văd eu, că se merge pe scenariul...deja a început să se lucreze că are boți vietnamezi”, a mai spus gazetarul.