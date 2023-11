România va ramâne un susţinător al aprofundării relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), a transmis, luni, preşedintele Klaus Iohannis, aflat în vizită în statul african.



În cadrul unei declaraţii de presă comune cu preşedintele José Maria Neves, Klaus Iohannis a precizat că această ţară este, la fel ca România, "un loc al respectului" pentru valorile democratice.



"România va rămâne un susţinător al aprofundării relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Cabo Verde. Acestea sunt deja excelente şi se bazează, începând cu anul 2007, pe un parteneriat special, unic pentru o ţară africană. Cabo Verde este un aliat de încredere al Uniunii Europene în forurile internaţionale şi în Africa. Totodată, Cabo Verde este prima şi singura ţara africană care are un parteneriat de mobilitate cu Uniunea Europeană", a menţionat Iohannis, conform declaraţiilor transmise de Administraţia Prezidenţială.



El a adăugat că Republica Cabo Verde este unul dintre statele "cu cele mai notabile rezultate în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului şi guvernanţa democratică" din Africa.



Potrivit şefului statului, în cadrul discuţiilor bilaterale a prezentat perspectiva României cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.



"Efectele negative ale acestei agresiuni la nivel global sunt resimţite inclusiv pe continentul african, mai ales pe dimensiunea securităţii alimentare. Domnul preşedinte Neves mi-a prezentat evaluarea sa cu privire la crizele regionale şi am agreat asupra nevoii de stabilitate în regiunea Sahelului. L-am asigurat pe preşedintele Neves de angajamentul României pentru stabilizarea şi dezvoltarea durabilă a Sahelului. România susţine soluţiile identificate de actori regionali şi sprijină statele africane în dezvoltarea capacităţii de a-şi asigura propria securitate", a subliniat el.



Klaus Iohannis a adăugat că relaţia bilaterală, stabilită cu aproape 50 de ani în urmă, dăinuie în primul rând datorită legăturilor interumane.



Preşedintele a evidenţiat că va fi intensificată cooperarea în domenii precum gestionarea situaţiilor de urgenţă, combaterea schimbărilor climatice, agricultura şi siguranţa alimentară, educaţia, cercetarea şi inovarea.



"I-am prezentat preşedintelui Neves noua noastră abordare strategică de relaţionare cu Africa, având la bază o noua strategie naţională, bazată pe interese şi valori comune. Am agreat să intensificăm cooperarea pe teme importante, atât pentru România, cât şi pentru Cabo Verde, precum gestionarea situaţiilor de urgenţă, combaterea schimbărilor climatice, agricultura şi siguranţa alimentară, educaţia, cercetarea şi inovarea. Memorandumurile de colaborare referitoare la gestionarea situaţiilor de urgenţă, în domeniul sanitar-veterinar şi în cel al educaţiei care urmează să fie semnate astăzi reflectă dorinţa noastră de consolidare a relaţiilor tradiţionale foarte bune", a afirmat şeful statului.