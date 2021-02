Ioan Niculae: „Sunt in Romania de zece zile, de noua zile. A fost o vizita medicala planificata de mult timp inainte. (...) In aprilie 2009, am fost chemati marii consumatori de gaze la Ministerul Economiei. (...) Consumul la nivel national scazuse cu 20% fata de 2008. Si noi aveam combinatele oprite din septembrie 2008. Nu a fost un discount. Noi voiam sa pornim o parte din capacitatea de productie, ca sa scoatem presiunea din conducte. (...) Romgaz pompa o cantitate zilnica. (...) A aparut lege, numai in cazul InterAgro nu a fost respectata legea. Romgazul nu a mai vrut sa scoata o mare cantitate de gaz. Noi eram cei mai mari consumatori. Ne-am indreptat spre un alt furnizor, OMV Petrom. (...) Cel mai mare pret de la Romgaz l-a avut InterAgro. E din raportul de la dosar. (...) Dintre firmele care au beneficat de legea cu Romgaz, InterAgro a primit cea mai mica cantitate si cel mai mare pret. (...) Datoria de dupa aparitia legii, in 2009, s-a creat pe livrarea pe o luna si jumatate. (...) Am platit datoria aceea luna de luna, am platit milioane de dolari. Am platit si dobanda, pana la ultima rata. (...) Acum pot funcționa patru combinate din cele sase pe care le conduc. Toate sunt pe picioare, nu am taiat niciun combinat. Am investit peste 600 de milioane de euro. (...) Prima data am fost condamnat fara vina. Cum va explicati ca un combinat beneficiind de aceeasi lege, nu este deranjat de nimeni, iar noi la InterAgro, cu sase combinate, suntem deranjati? (...) Toate porturile din Romania sunt pline de uree produsa in Austria.”