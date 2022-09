"Dl. Simion a fost invitat la acest eveniment din partea liderilor partidului Likud din Israel. Cum dl. Simion reprezintă un partid de centru-dreapta, într-o țară democratică, nu s-a văzut nicio problemă legata de participarea sa. Ulterior, și aici nu am niciun fel de date clare, "SUB ANUMITE PRESIUNI", aceasta invitație a fost anulată, dar nu total, așa mi-a spus doamna Shoshana Bekerman (președintele Fundației Israel Heritage - N.R.) Nu mi-a putut confirma că Alexandru Muraru sau Petru Popescu ar fi intervenit prin telefon", a afirmat Minovici, în direct la Realitatea Plus.

Minovici a făcut precizarea după ce Simion a afirmat că ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru și Pavel Popoescu, PNL, fost preșdinte al Comisie de Apărare din Camera Deputaților.

"George Simion a fost invitat să participe la o emisiunea sau mai multe la Fox News, a fost un mod de a compensa această pierdere și îmi dau seama că nici organizația care l-a invitat nu se simte foarte confortabil. De obicei acest gen de eveniment funcționează în baza unor relații, sunt susținători financiari ai partidului Likud, iar acesta invită prieteni sau asociați fără bani. In acest caz sunt convins că George Simion urma să participe fără să plătească vreo taxă", a declarat în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.