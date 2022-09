G. Simion: Nu au fost huiduieli la Gheorghe Lazăr, în prima zi de școală. La Țebea nu noi am huiduit

„Credeam că totul are o limită, credeam că înțele gg limitele dar în momentul în care am fost la prima zi de școală la liceul meu (Colegiul Gh. Lazăr - n.r.)... Și nu am fost huiduit, nu că ar fi fost vreo problemă să fiu huiduit, am văzut huiduielile că au fost adăugate in post-productie, am înțeles că sunt niște reguli noi, adică nu există reguli.

Eu am incercat sa stau mai liniștit dupa nunta, nu prea mi-a ieșit. De fiecare dată, butonând televizorul, și văzând stiri unele adevarate, unele neadevarate, am reacționat. A fost episodul cu Lazăr, inclusiv la Țebea s-a spus că premierul Ciucă a fost huiduit de noi. L-au huiduit participanți ide acolo, noi am făcut mai multe apeluri ca sa nu fie huiduit niciun oficial, nici de la PSD, nici de la PNL, pentru că erau serbările naționale Avram Iancu”, a declarat George Simion, la Culisele statului paralel, despre incidentul descris de presă de la Gheorghe Lazăr și de la serbările de la Țebea.

De ce a fost retrasă invitația liderului AUR pentru participarea la dineul din SUA

Liderul AUR a făcut acuzații grave despre cei care au împiedicat participarea sa la evenimentul organizat în America. Fundația Israel Heritage i-a retras lui George Simion invitația la dineul din SUA, din 18 septembrie, cu participarea fostului secretar de stat american Mike Pompeo (republican).

„Acum am primit o invitație din foarte scurt din partea unei asociatii din America, cu conexiuni cu Israelul, pentru Mike Pompeo, la o cină. (...) Noi incercăm să cultivăm relatii cu partide similare din Statele Unite și din alte țări ale lumii”, a explicat George Simion.

„În invitatia ofiiala se specifică că nu presupune niciun cost, sunt invitat ca președinte al AUR. Dorim si noi sa avem relatii internationale cu partide care ne impartasaesc convingerile conservatoare, avem legături în Partidul Republican, în Alianța Conservatorilor Europeni, în partidul Likud din Israel (al fostului premier Benyamin Netanyahu - n.r.). (...) Chiar e specificat că e interzis să plătești, știm obiceiul american...”, a completat George Simion.

Întrebat de Anca Alexandrescu dacă ar fi plătit 10 mii de dolari pentru a participa, Liderul AUR a negat.

„A fost un titlu mare în Newsweek, care ne acuza de acest lucru, îi vom da in judecată, Newsweek se numără printre cei care au făcut presiuni la nivel international ca vizita sa nu se desfășoare. Era foarte greu să se desfășoare, am primit invitatia pe 9, abia luni a intrat în Biroul Permanent (al Camerei - n.r.). Am încercat prima oară viza de tip turist, am aplicat, si am fost programați pe 19 septembrie. Există un pachet special. Ne-au programat pe 19, evenimentul era pe 18”, a mai spus George SImion.

„Pot sa va spun ca există si procedura oficiala. Daca ati fost invitat in calitate oficială, puteati apela prin serviciu lde protocol al Camerei pentru obținerea vizei in regim de urgenta”, a adăugat Anca Alexandrescu.

„Am facut asta luni, dar a fost prea tarziu, motiv pentru care nici nu am confirmat participarea duminica, ci la emisiunea dvs de duminica.

Cererea nu a ajuns (la Ambasada americană), pentru că abia a luni a ajuns in Birou. Nu am confirmat la fundatia care ne invitase”, a mai spus G. Simion, la Culisele statului paralel.

Liderul AUR a acuzat presiuni din partea unor oficiali din Guvern pentru ca această vizită și participare în SUA să nu aibă loc.

„Ce ne-a dat de gandit pana unde e razboiul contra AUR, sunt interventiile din partea unor oficiali din Guvernul României. Ne-a spus dna Beckerman, directoarea ,ca a fost sunata de acesti doi domni: dl Muraru, deputat PNL, fratele ambasadorului SUA din România, și dl Pavel Popescu, fostul președinte al Comisie de apărare. Imediat ce a aparut solicitarea noastra.

Permanent ei au spus sa fac tot posibilul sa nu ajungem la eveniment, ca suntem persoane rau famate, ca am fi antisemiti”, a declarat George Simion.

Întrebat de ce a renuntat la procedura de obținere a vizei, liderul AUR a explicat că „am primit in urma acestor apeluri un email de la fundație că nu ati confirmat, e prea tarziu. A venit a doua, la 4 dimineata, si ne-au spus ca planificam la alta data vizita in America”.

„Atat timp cat suntem un partid care isi propune sa ajunga la guvernare, nu o sa platim bilete de intrare ca sa stam la masa bogatilor, nu pupam condurul unora și altora”, a mai spus G. Siimon.

„Dl Simion si partidul său au castigat la capitolul imagine. De pe margine, oamenii se uita si zic <<săracii>>. Nu stiu tot acest ping-pong, nu stiu ce a facut sau nu dl Simion, cred ca un demnitar al statului român, ca e placut sau nu, are posibilitatea sa aplice pentru viza pe altă cale decât muritorii de rând. De pe margine , asta vad, că a fost un beneficiu de imagine pentru el si paridul din care face parte”, a comentat jurnalistul Dan Bucura.

Jurnalistul Val Vâlcu nu crede că a fost un beneficiu de imagine, ci este vorba despre faptul că „liderul unui partid parlamentar din România nu are viză pentru SUA”.

„Nu am, trebuia sa particip intr-o deplasare în SUA alături de dl Simonis (PSD), dna Gorghiu (PNL), nu au vrut sa ia si un parlamentar de la AUR. (...) Nu e normal sa treci prin proceduri umilitoare pentru o viză în America. Nu au cerut eliminarea vizelor, cum nu o sa obțină nici intrarea noastră din Schengen”, a mai acuzat George Simion, la Culisele statului paralel.