Unul dintre cele mai importante proiecte finanțate de progresiștii americani în România a fost pentru Combaterea Pandemiei și alte Pericole în 2021, finanțat cu 1.2 milioane de dolari în parteneriat multilateral ONU și ONG. În 2022, un alt proiect a fost finanțat cu 1.1 milioane de dolari, banii care au ajuns la un ONG pentru a implementa Protecție, Asistență și Soluții.



Fostul Ambasador al Statelor Unite ale Americii și fost director interimar al Informațiilor Naționale în perioada lui Donald Trump, a dezvăluit implicarea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în alegeri. El a scris pe rețeaua X că programele agenției au fost împotriva oamenilor și politicienilor care nu erau de acord cu politica progresistă. Mai mult, el susține că ultimul exemplu a fost dat în România.

The USAid programs were weaponized against people and politicians who weren’t woke. The Biden team spent US taxpayer money to support left wing programs and candidates around the world. Conservatives around the world were targeted. Romania is the latest example.… https://t.co/cmPqYojRzs



Un raport al Departamentului de Stat arată că investițiile americane au vizat întărirea instituțiilor democratice, a îmbunătățirii statul de drept și a spori independența presei. Milioane de dolari ale americanilor par să fi dus la anularea alegerilor, distrugerea mediatică a unui singur candidat și amendarea celor care nu respectă narativul oficial.

🇷🇴🇺🇲 USAID sent millions of dollars to Romania to, among other things, "strengthen democratic institutions, improve the rule of law and enhance media independence", according to a U.S. Department of State report from March 2024



Since then:



- Elections have been canceled



-… pic.twitter.com/INg3Ea9Iia