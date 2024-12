Nicușor Dan a este cel care a fondat Asociația Salvați Bucureștiul în 2008, care s-a transformat în platforma politică Uniunea Salvați Bucureștiul, în 2015, și după aceea în Uniunea Salvați România. Actualul Primar General al Capitalei, în calitate de activist civic, a primit numeroase sponsorizări din partea unor fundații și ONG-uri care obțineau indirect sau nu bani de la George Soros. Prima sponsorizare a venit în nume personal, pentru o școală de vară.

"Eu însumi am luat, ca alti probabil 10.000 mii de oameni, in anii 90, o finantare de 400 de dolari de la Fundația Soros pentru a-mi platit biletul de trern pentru o scoala de vara de matematica in Italia. Nu aveam banii ăia în anii 90", spunea Nicusor Dan, în 2017.



După ce a intrat în lumea politică, Nicușor Dan a devenit mult mai acid în răspunsurile la întrebările despre miliardarul Soros. A susținut în fața jurnaliștilor că nu a luat bani de la Fundația Soros pentru a organiza protestele de la Roșia Montantă, cele în urma cărora el a devenit foarte popular. Cu toate acestea, în 2013, a organizat o conferință de presă chiar într-o clădire a Fundației Soros.



Reporter: Ați luat bani de la Fundația Soros pentru a organiza prostele pentru Roșia Montană în România?

Nicusor Dan: Nu. Nu. Noi eram un ONG împreună cu alte ONG-uri care nu aveam un sediu în 2013 și mai ales un sediu în care să poți să inviți 50 de jurnaliști sau 20 de jurnaliști și acești oameni care erau o fundație ca și noi, aveau o sală în care am făcut această conferință de presă la care și eu am participat. S-a dovedit că acolo la fundația Soros e o sală... Fără discuție, da.



De altfel, așa cum reiese din interviurile sale, Nicușor Dan încearcă să explice că cei care îl acuză de legături cu Soros nu înțeleg cum funcționează mecanismele prin care miliardarul pompează bani în ONG-uri. Edilul Capitalei a încercat să spună că fundațiile primesc bani de la George Soros în mod indirect, prin intermediul altor fundații, și că cei aflați la conducerea acestor organizații nu acționează la comanda magnatului. Cu alte cuvinte, există o schemă prin care „se pierde” sursa banilor.



Nicușor Dan nu este singurul politician al cărui nume a fost asociat cu George Soros. Elena Lasconi s-a luptat toată campania electorală pentru Ucraina și împotriva Rusiei, fir narativ compatibil cu viziunea miliardarului și a liderilor Uniunii Europene. Pe de altă parte, gafele șefei USR lasă loc de interpretări. A făcut greșeli grave atunci când a vorbit despre politica externă și i-a scris de una singură lui Donald Trump, lider aflat în război cu George Soros. Demersul său a stârnit reacții furibunde în interiorul USR.



Cu toate acestea, în presă au apărut informații potrivit cărora peste o sută de ONG-uri din sfera de influență a lui George Soros și-ar fi anunțat susținerea pentru Elena Lasconi în timpul alegerilor.



George Soros și-a mărit gradual influența în Europa de Est după căderea URSS. Miliardarul a venit în România imediat după căderea regimului comunist și a creat în România mai multe ONG-uri care să militeze pentru conceptul său intitulat „O societate deschisă”.



De-a lungul timpului, jurnaliștii din străinătate au scris despre mai mulți politicieni și oameni influenți din România că ar acționa, de fapt, în interesele lui George Soros. Într-un interviu dat în urmă cu aproape 20 de ani, miliardarul a părut plăcut surprins să audă numele acestora și că ei au obținut poziții de putere.

Două nume controversate rămân cele ale lui Dan Tapalagă, fost purtător de cuvânt al Ministerului Justiției și cel al șefei sale de atunci, Monica Macovei. Cei doi, care au fost asociați în repetate rânduri cu Soros, au intrat fără drept în arhiva SIPA, unde erau depozitate dosare și rapoarte secrete despre magistrații din România. Nici astăzi nu se știe dacă Macovei și Tăpălagă au plecat cu informații, notițe, fotografii sau documente secrete din sediul Arhivei SIPA. În momentul în care jurnaliștii Realitatea PLUS l-au contactat pe Tăpălagă, acesta a refuzat să ofere un punct de vedere.



Noul Ministru al Educației, Daniel David ar fi doar un alt nume din lista agenților lui George Soros. Președintele ales, Călin Georgescu, îl acuză pe Daniel David că a colaborat cu Fundația pentru o societate deschisă, patronată de miliardar.



"Dacă ne uităm în CV-ul lui, vom afla că a colaborat strâns începând cu anii 90 cu o fundație sau cu fundația Pentru o Societate Deschisa. Știm a cui este fundația. Este fundația lui George Soros", spunea Calin Georgescu.



Fie că este vorba despre Nicușor Dan, Elena Lasconi, politicieni mai vechi sau mai noi, influența lui George Soros în România nu poate fi contestată. Cei care s-au dezvoltat sub umbrela organizațiilor patronate de el critică în mod constant identitatea creștină a românilor și îmbrățișează idei din sfera progresismului, care nu pun familia în centrul dezvoltării armonioase a societății.