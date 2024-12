„Dragii mei, bună seara! Astăzi a avut loc la Curtea de Apel București termenul în dosarul prin care am cerut reluarea alegerilor din turul 2. Respectiv de acolo de unde au fost oprite în mod abuziv. Nicio instituție nu a putut prezenta dovezi cu privire la ingerințe străine. Niciuna.

Într-unul de avocații mei am cerut raportul ANAF cu privire la singura ingerință cunoscută în alegerile prezidențiale și anume cea a Partidului Național Liberal. Am primit un nou termen de judecată pe data de 13 ianuarie 2025 și vom avea în curând un verdict în favoarea poporului nostru. Tot astăzi am aflat că președintele ilegitim a instaurat un guvern la fel de ilegitim.

O haită politică s-a jucat cu democrația și se joacă. Această haită va descoperi foarte curând că există un cost al acestor decizii pe care le iau acum și le atrag atenția că acest cost nu se va evalua în bani, ci în ani și ani de pușcărie. Pentru că îmi pare că haita politică a luat decizii care nu sunt în interesul poporului nostru.

Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, ați reușit să inventați un guvern bazat pe minciună, pe fraudă, pe corupție, adică toate calitățile în ghilimele pe care nu ni le dorim ca popor și pe care vedem că Uniunea Europeană pare că le apreciează tacit prin lipsa lor de reacție, reacție pe care nu o vedem cel puțin în spațiul public. Voi, politicienii, veți spune din nou că vă simțiți amenințați? Eu spun așa, a trebuit să vă fie frică, frică de acest popor. Acest popor a mai răsturnat regimuri care erau prea sigure de ele.

Voi sunteți doar hiene, poporul este leu și știm cine este regele junglei. Poporul este leul junglei voastre politice. Alături de Klaus Iohannis, voi toți ați amenințat integritatea morală, teritorială și financiară a României.

De aceea vă garantesc că veți regreta orice decizie pe care ați luat-o sau o veți lua în detrimentul țării și al poporului român. Tot astăzi, cred că s-a făcut lumină și cu privire la vizita de acum câteva zile a primului ministru ungar, Victor Orbán. Două din cele mai importante ministere este de neimaginat. Cel al Finanțelor și al Dezvoltării au trecut cumva în administrarea guvernului ungar? Așa se pare. Pare că Victor Orbán și Marcel Ciolacu au negociat nu doar în România, ci au negociat chiar România. Pentru că mi-aduc aminte perfect. Unul a venit să cumpere, în timp ce altul avea de vândut ceva ceea ce aparținea poporului român. Am mai văzut azi un individ interesat în ultima perioadă să ajungă în funcții înalte, și anume Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai. Vă spune ceva numele lui? Ar trebui.

Pentru că este cel care se va ocupa de educația copiilor noștri și implicit educația poporului nostru. Daniel David este individul acela care a declarat că noi românii trebuie să fim optimizați și ne va ajuta el să ne optimizăm. Mai exact, în maxim 10 ani, conform declarațiilor care sfidează normalul și creștinismul, vom avea cu toții cipuri în creier. Nu cunoașteți declarațiile lui Daniel David? Le găsiți pe internet, este plin internetul de așa ceva. Dar cel mai important este cine l-a propulsat pe acest individ în funcții de înaltă demnitate publică. Simplu. Dacă ne uităm în CV-ul lui, vom afla că a colaborat strâns, începând cu anii 90, cu o fundație, sau cu fundația pentru o societate deschisă. Știm a cui este fundația. Este fundația lui George Soros, desigur. Ce coincidență, nu-i așa? Poate nici n-am mai trebuit să ne mirăm. Deci, vedeți, dragii mei, când concluzionăm aceste lucruri, începem să punem întrebările de care politicienilor le este frică. Chiar frică. Ei ne vor proști, dar ghinion, domnilor politicieni, poporul este deștept. Și încă ceva, nu este frică. Poporul s-a trezit într-o conștiință de masă.

Și asta este problema voastră. De aceea vă este frică. La final, o mențiune către Marcel Ciolacu, care am înțeles că și-a denumit noul guvern Ciolacu 2. Mă rog, Marcel Ciolacu, nici tu nu poți să iei o instituție pe persoană fizică. Guvernul are o singură titulatură. Se numește Guvernul României. Pentru că este guvernul țării românești. Nu al lui Ciolacu sau al lui Iohannis. Și ca președinte ales al acestei țări, eu, Călin Georgescu, garantez că va rămâne Guvernul României. Nu al altora. Domnilor politicieni, poporul nu este de partea voastră. Și asta o știți și voi. De aceea vă este și frică. Și întreb, toate instituțiile care ar trebui să apre democrația, aceste instituții apără acum doar corupția și corupții? Nu apără democrația? Despre asta este vorba. Pentru sărbătorile care urmează, politicienilor români nu le doresc absolut nimic. Pentru că merită să primească același lucru pe care îl oferă și ei acestui popor român. Absolut nimic. Dar vouă, dragii mei, vă doresc pace și prețuire. Pace și bucurie. Voi sunteți exemplul suprem al credinței și stăpânirii de sine. Suntem acum mai uniți ca niciodată. Haita politică a vrut să ne dezbine. Dar poporul și Dumnezeu a unit și mai tare, și mai profund, tot ce avem mai sfânt. Ne vom stăpâni destinul în ceasul de cumpănă grea. Și vom alege și vom culege roadele credinței noastre. Pentru că noi suntem poporul. Vă mulțumesc!”, a transmis Călin Georgescu, la Realitatea PLUS.