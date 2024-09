„Am făcut o celulă de criză cu ministrul Apărării, ministrul de Interne și cel de mediu. Prioritate este salvarea de vieți omenești. Avem logistica necesară. Ministerul Apărării este pregătit pentru orice intervenție. In zonele sinistrate Ministerul Apărării se implică direct sub comanda ISU. Este în votul interministerial pentru a trimite containere si alimente pentru cei sinistrați. Vom amplasa 2 tabere pentru sinistrați lângă zonele afectate. În noaptea aceasta o să mai plouă, iar când se vor retrage apele vom interveni. Vom disloca sume din fondul de rezervă al guvernului, deși nu știm care este suma pagubelor. Este alertă și la Vaslui și anticipăm o evoluție pe anumite zone. De marți, guvernul va pune la dispoziție tot ce este necesar, în primul rând pe infrastructură, pentru că oamenii trebuie sa circule, iar fiecare casă va fi evaluată pentru despăgubiri. Am vorbit și cu ministrul Dezvoltării, e nevoie de o discuție serioasa, pentru ca e a treia oara când se inundă această zonă și trebuie să vedem cum vom funcționa după o intervenție de fond. E nevoie de o dislocare a acestei zone de Iași. De când sunt premier nu am primit informări despre riscurile acestei zone, de aceea am vrut să merg pe jos să văd care este situația reală”, a declarat Marcel Ciolacu după ce a vizitat oamenii afectați.

El a vorbit cu oamenii din comuna din care zeci de familii au fost evacuate din calea apelor. „Sunt prea bătrână pentru aşa ceva. Ajutaţi-ne, că nu mai putem!”, i-a spus o femeie, plângând, premierului.

Marcel Ciolacu este însoţit, la Slobozia Conachi, de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, dar şi de reprezentanţi ai autorităţilor locale.

El a mers pe străzi, printre oameni şi a intrat în unele dintre locuinţele afectate.