„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari”, a spus el. „Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ.”

De la primar la „simbolul austerității”

„Fost edil, Bolojan și-a consolidat imaginea de reformator ferm. A ajuns la conducerea executivului în fruntea unei coaliții cu patru partide, într-un moment în care România încerca să limiteze ascensiunea extremei drepte și să depășească cea mai gravă criză politică de după căderea comunismului. În prezent, este perceput drept „simbolul austerității”, încercând să convingă atât cetățenii, cât și aliații politici, că singura opțiune este reducerea cheltuielilor și acceptarea unei perioade de dificultăți economice”, scriu jurnaliștii Bloomberg.

Deficit record și plan de reducere

Anul trecut, deficitul bugetar al României a depășit 9% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. În iulie, noul guvern a aprobat un pachet extins de reduceri de cheltuieli și majorări de taxe, cu scopul de a aduce deficitul sub pragul de 6% anul viitor. Miza este recâștigarea încrederii investitorilor și asigurarea continuității fondurilor europene. „Trebuie să adoptăm toate aceste reforme în succesiune rapidă”, a declarat Bolojan. „Dacă prima serie de măsuri fiscale nu va fi urmată de măsuri corective suplimentare, vom ajunge din nou de unde am plecat.”

Presiune din partea UE și a agențiilor de rating

O etapă decisivă pentru guvern va fi în octombrie, când Uniunea Europeană va evalua planul României de reducere a deficitului. În paralel, agențiile de rating monitorizează atent evoluția. Premierul a subliniat că aceste măsuri sunt esențiale și pentru a evita retrogradarea ratingului suveran la categoria „junk”. „Stingem incendii în fiecare zi”, a spus Bolojan. S&P Global Ratings a menținut recent cel mai scăzut rating de investiții al țării, cu perspectivă negativă. Fitch Ratings ar putea publica evaluarea vineri, iar Moody’s urmează în septembrie.

Pachetul 2 al austerității lui Bolojan nu începe cu reduceri de cheltuieli, ci cu creșteri. De taxe!

Tensiuni majore în coaliția de guvernare

În interiorul alianței guvernamentale persistă divergențe semnificative privind politica fiscală. Disensiunile au atins punctul culminant săptămâna aceasta, în contextul celui de-al doilea pachet de austeritate. Social-democrații, cel mai numeros partid din coaliție, au anunțat că vor boicota ședințele viitoare dacă nu se renunță la un program special de pensii și dacă vor fi reduse fondurile pentru o nouă autostradă și pentru un program controversat de dezvoltare locală, mai scriu jurnaliștii americani.

Repartizarea fondurilor și menținerea stabilității

Bolojan a justificat aceste modificări prin necesitatea eficientizării cheltuielilor, direcționând banii doar către proiecte cu șanse mari de finalizare. El a recunoscut că menținerea unității coaliției în contextul unor reforme impopulare este o provocare majoră. „Menținerea acestei coaliții până în 2028 și asigurarea stabilității guvernului sunt singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și pentru a crea premisele unei redresări economice”, a declarat premierul. „Este greu să ne concentrăm pe dezvoltare când stingem incendii diferite în fiecare zi.”

Planuri pentru atragerea de fonduri

Un element central al strategiei guvernului este atragerea de investiții prin listarea la bursă a unor pachete minoritare din companiile de stat, precum Aeroporturile din București și furnizorii de energie. Pregătirile vor începe în acest an, iar primele tranzacții ar putea avea loc în 2026, potrivit premierului.

Până la concretizarea acestor planuri, Bolojan le transmite românilor că va fi nevoie de răbdare și sacrificii. El și-a reafirmat determinarea de a implementa reformele amânate de zeci de ani, indiferent de costurile politice sau personale. „Ori de câte ori sunt vești bune, apare o mulțime de politicieni dornici să le prezinte”, a spus Bolojan. „Dar când lucrurile merg prost, foarte puțini rămân.”

