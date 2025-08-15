Guvernul Bolojan a publicat joi noapte proiectul de lege şi nota de fundamentare privind taxele şi măsurile fiscale din pachetul 2 de austeritate. Cum era de așteptat, austeritatea începe cu creșterea de taxe.

Potrivit documentelor puse de Guvern în dezbatere publică, ar urma să crească impozitul pe veniturile de pe burse, creşte CASS la activităţile independente, şi se introduce o cotă forfetară de 30% pe veniturile din chirii. De asemenea, proprietarii care obţin venituri din chirii pe termen scurt vor trebui să folosească aparate de marcat şi să emită bon fiscal.

Aceste prevederi vin în completarea celor anunţate anterior de ministrul de Finanţe Alexandru Nazare, precum modificarea modului de impozitare al multinaţionalelor, majorarea capitalului social de la 1 leu la 8.000 de lei pentru SRL-uri sau impunerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele extracomunitare de sub 150 de euro.

Care sunt principalele prevederi noi

Majorarea plafonului maxim al bazei de calcul a CASS pentru activităţi independente de la 60 de salarii minime brute pe ţară la 90

Se dublează impozitarea veniturilor de pe bursă de la 1% la 2% pentru câştigurile din transferul titlurilor de valoare dobândite acum peste 365 de zile, respectiv de la 3% la 4% pentru cele pe termen scurt, sub un an.

Ministerul de Finanţe vrea să modifice regimul fiscal şi pentru serviciile de cazare - Venitul net anual din prestarea de servicii de cazare se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal. Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, impozitul fiind final.

Cei care închiriază în regim Airbnb sau oferă cazări în locuinţă personală vor fi nevoiţi să aibă case de marcat electronice şi să emită bonuri fiscale.

Se schimbă şi modul de calcul al normei de venit pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente - nu va mai fi o sumă fixă, ci se va calcula în funcţie de salariul minim brut pe ţară.