Vladimir Putin a declarat că operațiunea militară specială înregistrează o tendință pozitivă și că speră ca soldații ruși să obțină noi progrese după Soledar, transmite Reuters.

„Dinamica este pozitivă. Totul se dezvoltă în cadrul planului Ministerului Apărării şi al Statului Major. Şi sper că luptătorii noştri ne vor mulţumi şi mai mult cu rezultatele luptei lor”, a spus Putin pentru televiziunea de stat Rossiya.

A man that looks like Putin says there are positive trends in the "special military operation" after spending 10 months taking a town with 10,000 population, razing it to the ground. pic.twitter.com/8BGgwcS0X3