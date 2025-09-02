Salvamontiștii au primit 41 de apeluri de urgență în care turiștii au cerut ajutor pe traseele de pe versanți. Cele mai multe intervenții au avut loc în județele Brașov, Harghita, Prahova și Neamț.

Salvatorii au recuperat 43 de persoane din aceste situații periculoase. 13 dintre acestea au fost transportate la spital. Pe lângă intervențiile de urgență, echipajele au răspuns și la peste 30 de apeluri prin care turiștii cereau sfaturi sau informații despre traseele din zona montană.

Salvamontiștii fac apel la prudență și recomandă oamenilor să nu plece pe trasee necunoscute fără echipament corespunzător și să se întoarcă până la lăsarea serii.