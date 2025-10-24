Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti informează că salvatorii montani au făcut „noapte albă”, după ce au fost solicitaţi, joi seară, prin 112 să intervină pentru găsirea şi salvarea din masiv a doi turişti din Miercurea Ciuc, care au încercat să coboare pe traseul marcat cu triunghi roşu din Vârful Ascuţit spre Plaiul Foii.

„Pentru noi, faptul că cei doi şi-au încercat norocul forţând o coborâre directă – care, evident, s-a încheiat deasupra peretilor din Padina lui Raie, într-o zonă cu vegetaţie foarte deasă şi fără o explicaţie raţională – a făcut ca acţiunea să fie extrem de dificilă. A trebuit să urcăm până în Vârful Ascuţit, apoi, pas cu pas, să urmărim urmele, fie alunecate, fie păşite, pe zăpadă, în coborâre prin versantul vestic al masivului Piatra Craiului”, transmit salvamontiştii.

Salvatorii montani au reuşit să-i găsească în jurul orei 2:30 pe cei doi „temerari”, iar singura soluţie a fost să urce înapoi spre vârf şi să se retragă prin Padinile Frumoase.

În una din fotografiile publicate de către salvamontiştii din Zărneşti se poate vedea cum unul dintre turişti are înfăşurate, în jurul tibiei, pungi de plastic ca parazăpezi.

„Această acţiune putea avea un deznodământ tragic: lipsa semnalului GSM sau descărcarea bateriilor telefoanelor ar fi însemnat, cel mai probabil, dispariţia lor în acest masiv plin de labirinturi, unde, în condiţiile date, nu am fi reuşit niciodată să îi mai găsim. La acest scenariu se adaugă şi echipamentul lor rudimentar, potrivit doar pentru sezonul de vară şi deloc pentru condiţiile de acum”, avertizează salvamontiştii.

Potrivit reprezentanților Salvamont, acest caz, încheiat la ora 6:30, după zece ore intense, pe timp de noapte, în versantul vestic din Parcul Naţional Piatra Craiului, rămâne „o lecţie importantă” pentru toţi cei care aleg muntele fără pregătirea necesară.

„În speranţa că vom reuşi să găsim o formă de comunicare eficientă cu iubitorii muntelui, revenim la acele cuvinte care ar trebui mereu avute în minte: Atenţie / Prudenţă / Renunţare”, mai spun salvamontiştii.