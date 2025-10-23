Salvatorii montani din judeţul Dâmboviţa au intervenit, miercuri seara, pentru salvarea a doi turişti blocaţi pe un traseu periculoe din Munţii Bucegi. Cei doi se deplasau pe traseul spre Şaua Strunga, de unde intenţionau să coboare la cabana Padina.

La un moment dat, cei doi turişti, un bărbat şi o femeie, ambii de cetăţenie maghiară, s-au abătut de la traseu şi au încercat să coboare prin Canionul Horoabelor, o zonă foarte accidentă şi periculoasă, cu atât mai mult cu cât cei doi nu erau în niciun fel echipaţi pentru parcurgerea unui astfel de traseu şi nici măcar nu aveau o sursă de lumină, informează Serviciul Salvaspeo Dâmboviţa.

Ajunşi în zona Izbucul Horoabelor, turiştii au rămas blocaţi şi au apelat numărul unic de urgenţă 112, au precizat salvamontiştii.

În urma apelului, o echipă de trei salvatori montani din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvaspeo Dâmboviţa s-a deplasat de urgenţă în zona indicată, ajungând la turiştii aflaţi în dificultate în jurul orei 19.10. Turiştii au fost echipaţi corespunzător pentru zona în care se aflau, cu hamuri şi căşti de protecţie aduse de salvamontişti şi asiguraţi cu corzi de alpinism, iar ulterior au fost scoşi în siguranţă şi conduşi, fără alte probleme, până la autoturismul pesonal, în zona Padina.

Salvatorii montani fac apel la cei care intenţionează să se aventureze pe traseele montane să respecte câteva condiţii minimale, pentru a nu se pune în pericol, şi anume: să fie echipaţi corespunzător anotimpului şi dificultăţii traseelor pe care urmează să le parcurgă, să se informeze în legătură cu condiţiile meteorologice şi să îşi planifice atent turele, în funcţie de experienţă şi condiţie fizică, astfel încât să poată parcurge fără probleme şi în timpul stabilit traseele.

Şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Dâmboviţa, Şefan Deaconescu, îi sfătuieşte pe turişti „să nu ezite” să apeleze Servicicul sau Dispeceratul Naţional Salvamont pentru orice informaţie care le-ar putea fi de ajutor în drumeţiile propuse, acestea fiind, de altfel, cele mai potrivite surse de informare.