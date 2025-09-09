Pompierii au intervenit de urgență

Alarma a fost dată la scurt timp după miezul nopții de vecinii care au observat focul. Proprietarii au reușit să iasă la timp din locuință, însă nu au putut salva bunurile din interior.

Misiunea pompierilor, veniți să stingă flăcările, a fost complicată de un localnic aflat sub influența băuturilor alcoolice. Temându-se că incendiul s-ar putea extinde și la gospodăria lui, bărbatul a provocat scandal chiar în timpul intervenției.

Pentru a restabili ordinea, au fost solicitați polițiștii și jandarmii. Aceștia l-au imobilizat și încătușat pe bărbat, care riscă acum sancțiuni contravenționale pentru tulburarea liniștii publice.

După aproape trei ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul. Primele cercetări indică drept cauză probabilă un scurtcircuit electric la o instalație improvizată.