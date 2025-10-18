Directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga, a anunțat sâmbătă seară că primul grup format din trei persoane a fost reperat pe versantul Pop Ivanu, iar al doilea în vecinătatea Vârfului Polonica.

”Primul grup format din cei trei cetățeni ucraineni s-a rătăcit în zona Vârfului Poloninca la aproape 1.700 metri altitudine (...). Un alt apelul venit la 112 ne-a anunțat despre un alt grup format din trei băieți cu vârste de 24 și 28 ani care solicita ajutor de urgență unul dintre ei fiind in imposibilitatea de a se mai deplasa datorită unei accidentări suferite pe munte (...). Colegii de la STS au reușit să identifice locația apelului, astfel că beneficiem în misiune de coordonatele celor trei, fapt care ușurează munca salvatorilor într-o zona extrem de extinsă”, a precizat Dan Benga.

Operațiunea de extragere a celor două grupuri de ucraineni este în desfășurare, iar o altă echipă Salvamont Maramureș a plecat spre zona menționată unde, înainte de a urca in munte, va face joncțiunea cu un echipaj al Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului, localitate de la granița cu Ucraina.