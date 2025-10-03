”Acţiune în curs de desfăşurare în zona Poiana Prepeleac din Munţii Bucegi. Echipa de prim răspuns din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov, parte a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, intervine pentru recuperarea a doi turişti care, din cauza stratului de zăpadă de peste 50 cm, au pierdut traseul”, anunţă Salvamont Braşov.

Potrivit reprezentanților instituției, turiştii sunt epuizaţi şi prezintă risc ridicat de hipotermie, având în vedere temperaturile scăzute.

În momentul publicării acestei știri salvatorii montani se deplasează de urgenţă către zona indicată.