Intervenție a pompierilor la Humulești: elemente de construcție desprinse de pe turla unei biserici

Humulești
Momente de tensiune, vineri după-amiază, în localitatea Humulești, județul Neamț, unde pompierii au fost chemați să intervină la o biserică după ce mai multe elemente de construcție de pe turlă au început să se desprindă, existând riscul să cadă.

Ce au transmis autoritățile?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, echipajul de intervenție a fost solicitat la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Humulești, pentru îndepărtarea bucăților instabile de material de pe turla lăcașului de cult.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, care a acționat pentru asigurarea zonei și îndepărtarea elementelor aflate în pericol de desprindere.

Intervenția a avut scopul de a preveni eventuale accidente, dat fiind că în apropierea bisericii se află o zonă frecvent circulată de localnici.

Autoritățile urmează să stabilească în ce măsură structura turlei a fost afectată și dacă este necesară o expertiză tehnică.