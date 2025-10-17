Ce au transmis autoritățile?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, echipajul de intervenție a fost solicitat la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Humulești, pentru îndepărtarea bucăților instabile de material de pe turla lăcașului de cult.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, care a acționat pentru asigurarea zonei și îndepărtarea elementelor aflate în pericol de desprindere.

Intervenția a avut scopul de a preveni eventuale accidente, dat fiind că în apropierea bisericii se află o zonă frecvent circulată de localnici.

Autoritățile urmează să stabilească în ce măsură structura turlei a fost afectată și dacă este necesară o expertiză tehnică.