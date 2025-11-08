Drept urmare, MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi și să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații în timp real cu privire la programul de zbor.
Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară: Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350; Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474; Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923; Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874; Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953.
Întârzieri și anulări de zboruri în SUA: recomandare MAE pentru cetățenii români
Ministerul Afacerilor Externe informează că, din cauza blocajului guvernamental din SUA, cetățenii români care călătoresc sau tranzitează țara se pot confrunta cu întârzieri sau anulări de zboruri, atât interne, cât și internaționale.
Drept urmare, MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi și să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații în timp real cu privire la programul de zbor.