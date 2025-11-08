Drept urmare, MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi și să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații în timp real cu privire la programul de zbor.



Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară: Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350; Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474; Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923; Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874; Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953.