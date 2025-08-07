Această întâlnire ar marca primul contact direct între cei doi lideri din momentul revenirii lui Trump în funcție în acest an. Evenimentul va reprezenta un moment important în contextul războiului din Ucraina care durează de peste trei ani, chiar dacă nu există garanții că o astfel de discuție va duce la încetarea ostilităților, Rusia și Ucraina menținând poziții radical diferite, scrie AP.

Schimbarea opiniei publice ucrainene privind războiul

Un sondaj Gallup recent arată că ucrainenii sunt din ce în ce mai dornici de o înțelegere care să pună capăt conflictului cu Rusia. În 2022, aproximativ trei sferturi dintre ucraineni doreau să continue lupta până la victorie, însă acum doar o pătrime împărtășește această opinie. Susținerea pentru continuarea războiului a scăzut consecvent în toate regiunile și grupele demografice.

Chestionarul, realizat în iulie pe un eșantion de peste 1.000 de respondenți cu vârste de peste 15 ani din Ucraina (excluzând zonele sub control rusesc care reprezintă circa 10% din populație), relevă că aproximativ 7 din 10 ucraineni consideră necesar ca țara lor să caute o negociere cât mai curând. În iulie, președintele Volodimir Zelenski a reiterat oferta sa de a se întâlni cu Putin, dar Moscova a respins propunerea, menținându-și cererile inițiale.

Totodată, majoritatea ucrainenilor nu anticipează o pace durabilă în viitorul apropiat: doar o pătrime estimează că luptele se vor opri în următoarele 12 luni, în timp ce aproximativ 7 din 10 consideră acest lucru puțin probabil.

Viețile pierdute și terenurile capturate

De la începutul conflictului extins, atacurile neîncetate ale Rusiei asupra zonelor urbane din spatele frontului au dus la moartea a peste 12.000 de civili ucraineni, conform ONU. Pe linia frontului, ce se întinde pe aproximativ 1.000 km înspre sud-est, unde zeci de mii de soldați și-au pierdut viața, armata rusă, mai numeroasă, avansează lent, cucerind teritorii suplimentare.

Fluctuații în percepția despre SUA și Germania

Evaluările ucrainenilor privind guvernul american au scăzut semnificativ în ultimii ani, ajungând acum la doar 16% de aprecieri pozitive, față de aproximativ două treimi în urmă cu trei ani. Această scădere reflectă tensiunile din relația bilaterală de la începutul mandatului lui Trump în ianuarie 2025. În contrast, percepția pozitivă despre Germania a crescut la 63% în cel mai recent sondaj.

Optimismul în privința aderării la NATO și UE a scăzut

Speranțele ucrainenilor ca țara lor să fie acceptată în NATO sau Uniunea Europeană în următorii 10 ani au scăzut accentuat față de anii precedenți. În sondajul actual, doar o treime se așteaptă ca aderarea la NATO să se realizeze în acest interval, o pătrime consideră că va dura peste zece ani, iar o treime crede că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. În 2022, aproape două treimi aveau așteptări contrare.

În privința Uniunii Europene, jumătate dintre ucraineni estimează că țara lor va face parte din UE în următorul deceniu, în scădere față de 73% în 2022.

Aceste date reflectă o transformare a percepției și așteptărilor populației ucrainene după mai mulți ani de conflict și incertitudini diplomatice, pe fondul evoluțiilor recente în politicile internaționale și militaro-strategice

