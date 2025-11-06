Conform comunicatului MApN, întrevederea a oferit prilejul aprofundării subiectelor de interes comun în domeniul apărării și analizării perspectivelor cooperării bilaterale. Oficialii au discutat despre evoluțiile recente ale securității regionale, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea posturii NATO de apărare și descurajare pe Flancul Estic.

Colaborarea în domeniul industriei de apărare

Punctul central al discuției a vizat oportunitățile de cooperare între România și Ucraina în domeniul industriei de apărare.

Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a subliniat disponibilitatea statelor membre europene, inclusiv a României, de a implica Ucraina în proiectele și inițiativele europene din domeniul apărării.

Mihai Fifor îl torpilează pe rezistul Moșteanu după incitarea la război: „Cineva, vă rog, să-i ia butoanele lui 'Ninja de la USR!'”

Implementarea regulamentului SAFE și sprijinul industriei naționale

De asemenea, au fost prezentate principalele progrese înregistrate de România în vederea implementării regulamentului Security Action for Europe (SAFE), pentru valorificarea industriei naționale de apărare. Ucraina este eligibilă să participe, alături de statele membre, la achiziții comune sprijinite de acest instrument financiar european.

Inovație și lecții de la Ucraina

„Eforturile noastre comune la nivel european ar trebui să se bazeze inclusiv pe lecțiile învățate de la Ucraina, mai ales cu privire la importanța creării unor ecosisteme inovatoare de drone și anti-drone. Suntem interesați să explorăm întregul potențial al inovării în domeniul apărării, inclusiv prin valorificarea soluțiilor ucrainene.”, a declarat ministrul apărării naționale.

Ionuț Moșteanu explică de ce a decis România să crească cheltuielile pentru apărare: „Am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est”