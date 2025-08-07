Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară: Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR).

Astfel, ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca - în reglementările normative sectoriale - universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.

”În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”, scrie în comunicat.

De asemenea, ministrul Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare şi că va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi-a exprimat, săptămâna trecută, ”profunda dezamăgire şi îngrijorare” cu privire la eliminarea posibilităţii studenţilor care studiază la forma de finanţare cu taxă de a beneficia de burse şi în legătură cu limitarea perioadei de acordare a burselor exclusiv pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, modificări survenite în sistemul de acordare a burselor pentru studenţi şi cuprinse într-un ordin al Ministerului Educaţiei.