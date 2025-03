Descoperirea ingredientului secret pentru maioneza de post nu este doar o revelație culinară, ci și o invitație de a explora noi posibilități în bucătărie. Cu puțină creativitate și dorință de experimentare, putem transforma o rețetă clasică într-o experiență gastronomică de neuitat. Această maioneză nu doar că va încânta papilele gustative, dar va aduce și un strop de inovație în mesele de post, demonstrând că alimentația sănătoasă și delicioasă poate merge mână în mână.

Pentru românii credincioși care aleg să țină post din fiecare zi, menținerea unei diete sănătoase și variate poate reprezenta o provocare. Totuși, conform celor de la adevarul, există soluții accesibile. O gospodină din Baia Mare, pe nume Viorica Hotea, a împărtășit o rețetă originală pentru a prepara maioneză de post, folosind pufuleți ca ingredient principal.

Viorica, în vârstă de 46 de ani, a decis să se apropie mai mult de Dumnezeu după ce a trecut printr-un moment greu în viața sa. Astfel, a început să postească două zile pe săptămână, dar a realizat rapid că găsirea unor rețete potrivite poate fi o sarcină dificilă.

„La început nu știam ce să mai gătesc, dar încet-încet am tot descoperit diferite tipuri de mâncare fără carne, lactate sau ouă”, a spus femeia, conform sursei citate. Iar printre rețetele fascinante pe care le-a descoperit, gospodina a dat și peste maioneza din pufuleți!

Maioneza de post este făcută din pufuleți

„Prima dată am crezut că nu aud bine. Dar apoi am descoperit că, de fapt, maioneză poți să faci aproape din ce vrei tu”, a spus Viorica Hotea, care recomandă această rețetă și copiilor. „Pot să o dau liniștită fiului meu, care are șapte ani și este un pofticios. Îi plac foarte mult vinetele, dar are o ușoară alergie la ouă și la unele alimente”, spune aceasta.

Se pare că pentru o porție mare de maioneză sunt necesare 2 mâini mari de pufuleți, o linguriță de muștar, cât și 150 ml de ulei, împreună cu un sfert de linguriță de sare. „Pufuleții îi trec pe sub un jet de apă, ca să îmbibe bine. După ce s-au înmuiat îi dau prin sită, adaug lingurița de muștar și apoi prepar maioneza normal. Pun ulei puțin câte puțin, până ajunge la consistența dorită”, a explicat femeia din Baia Mare.

