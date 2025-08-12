Deși rețeta pare una elementară, alcătuită din doar două ingrediente, porumb și apă, există mici trucuri care fac diferența. Totul începe cu alegerea atentă a știuleților. Cei mai buni sunt cei tineri și fragezi, ale căror frunze exterioare sunt încă verzi și pline de prospețime. Aspectul porumbului la cumpărare influențează decisiv gustul final, iar evitarea știuleților vechi este esențială.

În ceea ce privește timpul de gătire, pentru porumbul tânăr este suficient să fie lăsat în apa clocotită aproximativ 15 minute, după care focul se stinge și știuleții rămân în oala acoperită încă o jumătate de oră. În schimb, porumbul mai vechi, cu boabe deja închise la culoare, are nevoie de o fierbere prelungită – cel puțin 40 de minute, iar în unele cazuri chiar până la 2 ore, pentru ca boabele să se înmoaie corespunzător.

Secretul adevărat al unui porumb fiert mai moale și mai gustos decât oricând stă în apa de gătire. Pe lângă știuleți, în oală trebuie adăugat puțin lapte și o bucată de unt, ingrediente care conferă boabelor o textură cremoasă și o aromă subtilă, greu de obținut altfel. Iar cu cinci minute înainte de a opri focul, se recomandă adăugarea unei cantități moderate de sare, pentru a intensifica gustul natural al porumbului.

Rezultatul este un preparat cu un parfum apetisant, cu boabe fragede, suculente și pline de savoare – o adevărată bucurie culinară a verii, care poate fi savurată atât simplu, cât și alături de alte garnituri sau condimente preferate.

