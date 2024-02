„Informatiile pe care le-am obținut in legatura cu posibila candidatura a șefului Spuitalul Universitar din București, domul Catalin Cirstoiu, dar si despre informatiile care mi-au parvenit de la Primaria Capitalei. In ultima perioada s-au ridicat foarte multe documente in legatura cu achizitia parcului Bordei

Din informatiile pe care le am, domnul acesta care este procuror la dosarul respectiv este venit cu o luna inainte de venirea actualului șef al DNA-ului și a ridicat documente in mai multe dosare, nu numai in acest dosar. Inteleg insa ca s-a constatat ca pentru documentele respective pentru cumpararea Parcului Bordei nu este senatura doamnei Firea.

Nu stiu daca se face un joc sau nu, eu inca ii dau credit sefului DNA, domnului Marius Voinea, nu cred ca isi doreste ca DNA sa fie implicat in campania electorala, este clar ca cineva incearca sa simuleze niste atacuri la adresa doamnei Firea.

Chiar si o televiziune care a fost varf de lance in atacurile doamnei Firea anul trecut, si care a continuat sa o atace si anul acesta, practic isi devoaleaza interesul pe care il are sustinand pe fata candidatul PNL-ului, pe domnul Burduja.

Chiar aseara am vazut ca a fost un laudatio cu rar vezi la acel post de televiziune. Am si eu informatii de prin oras: In acest moment sunt testate mai multe nume de independenti pentru Primaria Capitalei. domnul Sucu fost sters de pe lista de posibili candidati pentru ca mai multe persoane din PNL au spus ca domnul Sucu este mult prea ingamfat pentru a ajunge primarul Capitalei, ca apoi va dori sa fie presedinte. Asta e un amanunt picant, ca sa spun asa, din interiorul discutilor de la PNL. Dar este foarte clar ca inca se joaca, se joaca inclusiv pentru lista de europarlamentare, pentru acea femeie independenta care sa deschida lista.

O prima propunere a fost pentru reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Ramona Chiriac, care a refuzat aceasta propunere. A fost a doua propunere pentru sefa Directiei de Comunicare de la Comisia Europeana care si dansa a declinat aceasta propunere. A mai fost o varinta cu o doamna rector de la Facultatea de Medicina din Cluj, și ultima varianta care ar fi in discutie dar nu este batutta in cuie dar se stie ca are o relatie foarte apropiata cu doamna Ursula von der Leyen, este doamna Luminita Odobescu, ministrul de Externe in acest moment, cea care ieri a facut un gest, asa, de forta, cerand sa fie demis secretarul de stat Iulian Fota. Am informatii ca doamna Odobescu a fost destul de des in ultima perioada la cabinetul doamnei Ursula von Der Leyen, și se stie ca dansa a fost ambasador al Romaniei la Uniunea Europeana, i-a facut multe servicii președintelui Klaus Iohannis drept pentru care a si ajuns consilier prezidential si mai apoi ministru de Externe.

Iata inca se joaca la nume de candidati. Dar in rest luctururile raman batute in cuie și da, este real, si vad ca deja a aparut o declaratie de la un membru al PNL, faptul ca este posibil ca PNL sa sustina la prezidentiale un candidat al PSD-ului.

Mai este pana la alegerile prezidentiale, nu bag mana in foc ca se schimba lucrurile de la o zi la alta, inclusiv la alegerile locale.

Un lucru este clar: Gabriela Firea nu va fi lasata sa candideze, v-am spus lucrul asta de foarta multa vreme. Probabil ca acea campanie de anul trecut nu a fost intamplpatoare. Faptul ca acuma se agita, se da pe surse prin oras ca se ridica roabe de documente de la Primaria Capitalei privind parcul Bordei face parte tot acest joc de glezne care se face in jurul candidaturii de la Bucuresti.

Ce pot sa spun este ca pentru Bucuresti in momentul de fata sunt masurate mai multe personaje independente. Din primele masuratori foarte putini ar avea sanse sa il bata pe Nicușor Dan. Deci s-ar putea sa asistam ca Nicusor sa ia al doilea mandat”, a spus Anca Alexandrescu intr-o interventie la Realitatea Plus.

