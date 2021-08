Sunt informații care vin pe surse din partea apropiatilor lui Florin Cîțu care spun că aceștia știau de ceva timp de ce s-a întâmplat la finalul anului 2000 în Statele Unite, când Florin Cîțu a fost prins de polițiștii americani sub influența băuturilor alcoolice.

În același timp, tot apropiații lui Florin Cîțu din PNL acuză tabăra lui Ludovic Orban că au adus în spațiul public această problemă a premierului. Nu este clar însă de ce a fost ales tocmai acest moment pentru expunerea în spațiul public a incidentului de acum 20 de ani.

O altă întrebare care se ridică în acest moment, în lumina incidentului de acum 20 de ani este dacă aceste informații ar fi trebuit declarate de Florin Cîțu autorităților române înaintea obținerii certificatului de informații clasificate - ORNISS, transmite Realitatea PLUS.

Ar fi trebuit ca aceste informații să fie furnizate instituțiilor de securitate națională înainte ca Florin Cîțu să devină ministru al FInanțelor pe 4 noiembrie 2019 în Cabinetul liberal condus de Ludovic Orban. Asta pentru că certificatul ORNISS este acordat după ce sunt completate mai multe informații într-un formular standard, răspunsuri la întrebări legate și de fapte penale sau dacă persoana respectivă a fost vreodată penalizată și dacă a condus sub influența băuturilor alcoolice, considerată „faptă gravă”.

Astfel, premierul ar fi trebuit să răspundă la două întrebări care vizau direct acuzațiile care i-au fost aduse în america. Una legată de condamnările penale iar cea de-a doua legată de pedepsele primite pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Dacă chestionarul ar fi fost completat în mod corect, chiar mandatul de senator al lui Florin Cîțu ar fi fost pus sub semnul întrebării cu privire la accesul la informații.

Reamintim că, pe 3 decembrie 2000, în jurul orei 2.00, Florin Cîțu, actualul premier și ministru de Finanțe, în vârsă de 28 de ani la acea dată, a fost oprit în trafic în statul Iowa, unde se afla la studii pentu doctorat în macroeconomie. Atunci a fost depistat de polițiști sub influența băuturilor alcoolice. Florin Cîțu a fost arestat atunci și încarcerat 2 zile, pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit sentinței dată de instanța din Iowa, a fost condamnat în baza legislației americane, ce sancționează conducerea unui vehicul sub influența drogurilor sau cu o concentrație de alcool de peste 0,8 la mie.

Un judecător districtual a decis atunci condamnarea sa la 2 zile de închisoare și plata amenzii de 1.000 de dolari, dar și 355 de dolari drept cheltuieli de judecată.

Premierul a recunoscut miercuri, 11 august, incidentul de acum 20 de ani, după ce a fost întrebat de jurnaliști.

„A fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influența alcoolului, am platit amenda respectiva, o amenda foarte mare, este contravenție, am facut o greseala. Repet, eu am condus, a fost o greseala. Am condus, am platit, asta este. A trebuit să-mi vând și mașina atunci și să merg un an de zile pe jos, dar asta este. A fost un eveniment de acum 20 de ani de zile. Nu este un eveniment cu care să te mândrești”, a recunoscut Florin Cîțu, în conferința de presă de după ședința de Guvern de miercuri, 11 august.

Premierul nu a ezitat însă să acuze tabăra contracandidatului său în cursa pentru președinția PNL pentu apariția în presă a incidentului din SUA.

„Este interesant că în 4 tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, și apare acum, în competiția internă din PNL”, a comentat Florin Cîțu, miercuri, 11 august.