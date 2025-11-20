Pensionarii nu mai au demult apărare în fața austerității. Orice ajutor din partea statului este insuficient pentru că el este dat, iar pe partea cealaltă scumpirile depășesc cu mult veniturile oamenilor.

Într-o lună, aproximativ 2,7 milioane de români vor primi ajutorul de 400 de lei, sumă însă care nu acoperă nici măcar jumătate din masa de sărbători.

Coșul minim de consum lunar pentru o singură persoană depășește suma de 4.000 de lei. Dacă luăm exemplul unui pensionar cu un venit puțin peste 1.200 de lei, adăugăm ajutorul de 400 de lei, facem un venit total de 1.600 de lei, practic mult, mult sub cheltuielile necesare în fiecare lună.

Din acest motiv, mulți dintre pensionari ajung să se împrumute la casele de ajutor reciproc, însă sumele sunt foarte mici: între 100 și 500 de lei, strict pentru a avea ce pune pe masă.