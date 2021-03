Alin-Alexandru Ionescu, tânărul care miercuri a fost vaccinat la rapel cu vaccinul Moderna, în loc de Pfizer, a publicat joi pe Facebook o captură care arată că apare înregistrat în Registrul naţional electronic de vaccinări ca fiind nevaccinat cu ambele doze.

Bărbatul vaccinat anti-COVID cu ser de la Pfizer şi care la rapel a primit miercuri, 17 martie, vaccinul anti-COVID-19 de la Moderna reclamă că în statisticile oficiale apare acum ca neavând ambele doze.

El mai spune că s-a simțit destul de rău după rapel, dar că nu a avut cu cine să discute despre reacții pentru că nu a primit „niciun număr de contact dacă apar probleme, niciun suport pentru efectuarea testului de anticorpi, nicio procedură în cazul în care se dovedeşte că nivelul de anticorpi este foarte scăzut”. Alin-Alexandru Ionescu a menționat că în noaptea de după inocularea serului, miercuri spre joi, a avut stări febrile, frisoane şi dureri musculare.

În plus, tânărul susţine că gestul lui medicului Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare, de a-l suna, după eroarea produsă în centrul de vaccinare, a fost „o acţiune de PR bunicică, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevăratul potenţial”.

Joi au fost date și primele sancțiuni în urma erorii celor de la centrul de vaccinare de la complexul Romexpo.

Tânărul le răspunde şi celor care l-au criticat că nu a fost atent pentru a preveni eroarea de la vaccinare:

„Mai multe persoane m-au criticat pentru că nu am cerut clarificări în cabinet legat de vaccinul care îmi este administrat. Este adevărat că un pic de vigilenţă m-ar fi scutit de toate aceste neplăceri, însă greşeala nu este în niciun caz a mea. Este o situaţie de nerespectare a unor proceduri clare într-un act medical. Poate că aceste două vaccinuri nu interferează într-un mod negativ. Poate chiar îşi potenţează efecte. Nu despre asta e vorba! Ci despre actul în sine, despre faptul că o greşeală aparent banală poate avea urmări foarte grave. Tocmai din aceste motive am fost atât de vocal legat de ceea ce mi s-a întâmplat, am acceptat toate solicitările de interviuri şi am spus povestea cap-coadă exact aşa cum s-a întâmplat. Şi cu siguranţă oamenii din centrele de vaccinare vor fi mai atenţi!”, a scris Alin Alexandru Ionescu.

Acesta a fost vaccinat miercuri, în centrul de vaccinare numărul 5 de la Romexpo, el fiind al doilea pacient care a fost vaccinat la rapel cu Moderna, deşi primise prima doză de la Pfizer. Un prim caz de rapel greșit în țara noastră, tot cu Moderna în loc de Pfizer, a avut loc pe 9 februarie la un bărbat, imunizat într-un centru de vaccinare din Târgu Jiu, județul Gorj.

Toată postarea lui Alin-Alexandru Ionescu de joi, 18 martie, poate fi citită mai jos: