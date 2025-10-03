Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, vineri, că un bărbat de 47 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore.

”În fapt, la data de 1 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 17 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 5, două persoane se agresează fizic. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au identificat doi bărbaţi, în vârstă de 49, respectiv 47 de ani, cel din urmă fiind conducător auto, aceştia fiind conduşi la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale ce se impun”, au afirmat poliţiştii.

Scandalul a pornit după ce bărbatul de 49 de ani nu a vrut să îl lase pe celălalt să parcheze în faţa unei unităţi medicale.

”În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data menţionată, în jurul orei 08.00, în timp ce se afla în faţa unei unităţi medicale, bărbatul de 47 de ani ar fi avut o discuţie în contradictoriu cu bărbatul de 49 de ani, întrucât cel din urmă l-ar fi atenţionat că ar fi parcat neregulamentar. În acest context, bărbatul de 49 de ani s-ar fi poziţionat în faţa autovehiculului, iar conducătorul auto l-ar fi acroşat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanţă scurtă. Ulterior, ar fi agresat fizic persoana vătămată, lovind-o la nivelul corpului, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică”, a transmis sursa citată.

Şoferul a fost testat cu etilotestul rezultatul fiind negativ. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Potrivit unor surse, scandalul a început după ce bărbatul a parcat în zona Spitalului Universitar pentru ca soţia lui să meargă la unitatea medicală.