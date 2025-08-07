Incident la Urgențe Găești: un tânăr agresiv a făcut scandal și a distrus echipamente medicale. Poliția l-a amendat

Un tânăr de 20 de ani a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a făcut scandal la Unitatea de Primiri Urgenţe din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, unde ajunsese pentru a solicita îngrijiri medicale. Acesta a devenit agresiv și a distrus aparatură medicală.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a anunţat, joi, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti au fost sesizaţi, miercuri seară, despre producerea unui incident la Compartimentul de Primiri Urgenţe a Spitalului Orăşenesc Găeşti.
 
​​Astfel, s-a stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Crângurile, s-ar fi prezentat în stare de agitaţie psihomotorie la Compartimentul de Primiri Urgenţe, solicitând îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul ar fi răsturnat aparatura medicală, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică. 
 
În urma acțiunilor sale, tânărul s-a ales cu o amendă în valoare de 8.000 de lei pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.