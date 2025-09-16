Incidentul s-a petrecut în timpul unei călătorii cu trenul București–Iași, unde bătrâna se deplasa alături de o prietenă pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva.

Credincioasa a ajuns de urgență la spital

În urma căzăturii, femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral, contuzie cervicală, o posibilă fractură la brațul stâng și alte leziuni la nivelul piciorului și toracelui. Din fericire, ea nu și-a pierdut cunoștința și a fost preluată conștientă de echipajul medical.

„Pacienta a ajuns la UPU cu multiple traumatisme, inclusiv unul cranio-cerebral, dar este stabilă și se află în continuare sub investigații”, a precizat medicul Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU-SMURD Iași.

Specialiștii le recomandă pelerinilor să fie atenți la condițiile de călătorie, să își protejeze sănătatea și să își urmeze tratamentul prescris, mai ales în perioadele de efort sau aglomerație.

Se presupune că femeia a ales să vină la Iași mai devreme decât valul mare de credincioși din luna octombrie, pentru a evita aglomerația din jurul Catedralei Mitropolitane, acolo unde anual zeci de mii de pelerini se închină la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.