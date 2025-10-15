O femeie de 45 de ani, aflată la a treia tentativă de a promova examenul, a pierdut controlul volanului imediat după pornirea de pe loc și a provocat un accident în care a fost rănit un instructor auto.

Examinarea s-a transformat în accident

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, candidata se afla la volanul autoturismului de școală, iar în dreapta sa se afla polițistul examinator. În momentul în care a pornit mașina, aceasta ar fi avut roțile virate, lucru pe care femeia nu l-ar fi observat. În consecință, la accelerare, vehiculul a virat brusc și a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate.

În acel moment, un instructor auto în vârstă de 58 de ani, aflat în apropiere, a fost prins între mașina candidatei și un alt vehicul. Victima a suferit leziuni la nivelul picioarelor și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru îngrijiri medicale.

Poliția a deschis dosar penal

Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Din primele verificări a reieșit că o femeie de 45 de ani, aflată la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere a fost surprinsă între vehicule”, a transmis IPJ Prahova.

O anchetă a fost deschisă pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca polițiștii să stabilească cine se face responsabil de producerea accidentului – candidata, examinatorul sau amândoi.

Surse din cadrul școlii auto susțin că femeia se afla la a treia încercare de obținere a permisului, iar emoțiile ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra mașinii. Momentan, starea de sănătate a instructorului rănit este stabilă, însă acesta va necesita o perioadă de recuperare.