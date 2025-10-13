Incidentul s-a petrecut la Școala Generală Bumbeşti Jiu, iar din primele informații poarta s-a desprins după ce mai mulţi elevi se urcaseră pe ea, iar la un moment dat balamalele au cedat.

Potrivit IPJ Gorj, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bumbeşti Jiu s-au sesizat, luni, cu privire la faptul că o fată de 8 ani, elevă în cadrul Şcolii Generale Bumbeşti Jiu, în timp ce se afla în pauza dintre orele de curs, ar fi fost rănită de poarta de acces a terenului de fotbal din incinta şcolii.

”Din cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului, a reieşit faptul că în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulţi elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal din incinta şcolii, moment în care balamalele de susţinere au cedat, iar în cădere, poarta ar fi atins-o şi dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.

În urma evenimentului, minora a fost transportată la cabinetul medical din incinta şcolii, pentru acordarea de îngrijiri medicale, întrucât prezenta o escoriaţie la nivelul antebraţului stâng”, a transmis sursa citată.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii cauzelor exacte în care s-a petrecut incidentul.