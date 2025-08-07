”Din primele cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani și un minor de 9 ani, cetățeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Potrivit reprezentanților ISU, cele două persoane au fost găsite în stare de inconștiență și le sunt aplicate manevre de resuscitare.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenție și una de stingere, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, intervin și elicopterele SMURD Brașov și Târgu Mureș.

”Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.