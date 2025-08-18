Potrivit reprezentanților instituției, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 2 a căzut un copac, două femei fiind rănite.

La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţiştii subunităţii, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

Cele două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare.

Totodată, oamenii legii spun că în urma evenimentului, un autoturism parcat în zonă a fost avariat.