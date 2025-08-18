Incident grav în Sectroul 2 al Capitalei! Un copac a căzut peste două femei

Un incident grav a avut loc, luni după-amiază, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Două femei au fost rănite, după ce un copac a căzut peste ele. Poliția municipiului București a anunțat că victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi au fost transportate la spital. 

Potrivit reprezentanților instituției, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 2 a căzut un copac, două femei fiind rănite.

La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţiştii subunităţii, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

Cele două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare.

Totodată, oamenii legii spun că în urma evenimentului, un autoturism parcat în zonă a fost avariat.