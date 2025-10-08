Incidentul s-a petrecut în comuna prahoveană Berceni, satul Moara Nouă, iar la scurt timp, la fața locului a intervenit o echipă din cadrul ISU Prahova.

”Este vorba despre un autovehicul blocat în albia râului Teleajen, conducătorul auto încercând sa îl traverseze fără să ia în considerare faptul că debitul acestuia este mărit pe fondul ploilor din ultimele ore”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Șoferul a fost evacuat în siguranță de către pompieri, iar vehiculul va fi tractat la mal cu ajutorul unui utilaj.

Din fericire, în urma acestui eveniment, nu au fost înregistrate victime.