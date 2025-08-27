Potrivit IPJ Galaţi, un bărbat a sunat la poliţie pentru a reclama un conflict cu socrul său. La faţa locului s-au deplasat două echipaje ale Secţiei 4 Poliţie, însă situaţia a degenerat rapid. Agresorul, aflat într-o stare de extremă agitaţie şi ”înarmat cu obiecte tăietoare”, i-a ameninţat pe poliţişti şi a refuzat în repetate rânduri să se supună somaţiilor.

Întrucât comportamentul bărbatului reprezenta un pericol iminent atât pentru trecători, cât şi pentru forţele de ordine, a fost solicitat sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS). Nici intervenţia acestora nu l-a determinat pe agresor să renunţe la violenţe, motiv pentru care poliţiştii au folosit armamentul din dotare, trăgând asupra bărbatului trei focuri cu gloanţe de cauciuc neletale.

Bărbatul de 61 de ani a fost rănit în zona abdominală şi transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi, unde a primit îngrijiri medicale, medicii declarând că starea sa este stabilă.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.