Negociatorii au reușit să prevină o tragedie

La fața locului au ajuns rapid polițiștii Secției 2, sprijiniți de negociatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), jandarmi și cadre medicale. Zona a fost delimitată și securizată, pentru a preveni orice incident în rândul trecătorilor.

După minute tensionate de discuții, negociatorii au reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la gestul disperat. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital, unde primește îngrijiri de specialitate.

Poliția: „Intervenție complexă pentru protejarea vieții”

„Astăzi, 21 octombrie 2025, a fost coordonată o intervenție complexă în Sectorul 1 al Capitalei, implicând polițiști, negociatori, pompieri, jandarmi și echipaje medicale. Scopul principal a fost protejarea vieții bărbatului și menținerea siguranței publice”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul trecea printr-o perioadă dificilă, fiind profund afectat după pierderi patrimoniale semnificative în județul Constanța.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și să îi ofere bărbatului sprijin psihologic și medical.