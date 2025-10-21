Incident dramatic pe Șoseaua Kiseleff: un bărbat a amenințat că își dă foc, după ce ar fi pierdut mai multe terenuri în Constanța

Tensiune și panică marți dimineață, pe Șoseaua Kiseleff din București, unde un bărbat de 61 de ani, nemulțumit după pierderea mai multor terenuri în județul Constanța, a amenințat că își dă foc în plină stradă. Martorii au observat că acesta era stropit cu o substanță inflamabilă, moment în care au alertat autoritățile prin numărul de urgență 112.

Negociatorii au reușit să prevină o tragedie

La fața locului au ajuns rapid polițiștii Secției 2, sprijiniți de negociatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), jandarmi și cadre medicale. Zona a fost delimitată și securizată, pentru a preveni orice incident în rândul trecătorilor.

După minute tensionate de discuții, negociatorii au reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la gestul disperat. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital, unde primește îngrijiri de specialitate.

Poliția: „Intervenție complexă pentru protejarea vieții”

„Astăzi, 21 octombrie 2025, a fost coordonată o intervenție complexă în Sectorul 1 al Capitalei, implicând polițiști, negociatori, pompieri, jandarmi și echipaje medicale. Scopul principal a fost protejarea vieții bărbatului și menținerea siguranței publice”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul trecea printr-o perioadă dificilă, fiind profund afectat după pierderi patrimoniale semnificative în județul Constanța.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și să îi ofere bărbatului sprijin psihologic și medical.  