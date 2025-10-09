Cum s-a produs întregul incident?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, alarma a fost dată printr-un apel la 112, efectuat de o femeie care a sesizat că vecinul său prezenta intenții suicidare. În scurt timp, la fața locului s-au deplasat echipaje de ordine publică din cadrul Secției 1 Poliție Craiova, împreună cu pompieri și un echipaj medical de urgență.

În momentul pătrunderii în locuință, polițiștii au găsit bărbatul într-o stare accentuată de agitație, cu răni la nivelul gâtului, pieptului și mâinilor. Acesta sângera abundent și avea în mână un obiect tăietor-înțepător, cu care își provocase leziunile.

„Având în vedere starea în care se afla, colegii noștri au acționat imediat, reușind să-l deposeze de obiectul periculos, să-l imobilizeze în siguranță și să-i acorde primul ajutor până la sosirea paramedicilor”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

După oprirea sângerării, victima a fost transportată conștientă la spital, unde primește îngrijiri medicale și suport psihologic.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, urmând ca specialiștii să decidă dacă bărbatul va fi internat într-o unitate de psihiatrie.