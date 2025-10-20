Potrivit sursei citate, totul s-a petrecut pe fondul izbucnirii unui conflict între cei doi în timp ce se aflau în apropierea locuinței comune din localitatea Unirea.

"În continuarea activităților investigativ-operative complexe și de cercetare desfășurate de colectivul format din polițiști ai Serviciului Investigații Criminale, Poliției Municipiului Calafat și Secției 9 Poliție Rurală Cetate, coordonat la fața locului de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoțiți de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că, în dimineața zilei de 19 octombrie, în timp ce se aflau în proximitatea locuinței comune din localitatea Unirea, între bărbatul de 45 de ani și soția sa, femeia de 39 de ani, ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia bărbatul ar fi lovit-o pe aceasta în mod repetat cu un corp dur-tăietor", a transmis IPJ Dolj.

Ulterior, bărbatul i-ar fi transportat cadavrul pe un câmp la aproximativ un kilometru de locuință, unde l-ar fi aruncat într-o fântână dezafectată.

După ce ar fi abandonat cadavrul, bărbatul ar fi revenit la locuința sa, unde s-ar fi spânzurat.

Cazul a fost anunțat polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Calafat de ginerele de 26 de ani al celor doi, după ce acesta și-a găsit socrul spânzurat la locuință.

Ulterior, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Cetate s-au sesizat cu privire la absența din locuință a soției bărbatului decedat.

"La nivelul Secției 9 Poliție Rurală Cetate fost constituit un colectiv, fiind desfășurate activități de căutare și scotocire în teren, în vederea găsirii femeii, iar în urma activităților desfășurate, la aproximativ un kilometru de locuință, într-o fântână dezafectată, a fost găsită femeia. La fața locului s-au deplasat și pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, Detașamentului 1 Craiova precum și un elicopter SMURD, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate, decedată. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor săvârșit asupra unui membru de familie", au anunțat reprezentanții IPJ Dolj.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii situații de fapt și a consecințelor acesteia.